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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
المالكي: الميليشيا الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة. كما تمكَّنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني، ودول جوار اليمن، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، مؤكدًا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها، برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وتدميرها، والتصدي لها.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبِّق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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