أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات -
البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 18 يوماً بالمستشفى.. محافظ المندق يتعافى من كورونا ويثمن الوقفات الصادقة

Print
بعد 18 يوماً بالمستشفى.. محافظ المندق يتعافى من كورونا ويثمن الوقفات الصادقة بعد 18 يوماً بالمستشفى.. محافظ المندق يتعافى من كورونا ويثمن الوقفات الصادقة
دخل العناية المركزة لمدة 4 أيام.. وقدم الشكر لأمير الباحة على اهتمامه ومتابعته

بعد 18 يوماً بالمستشفى.. محافظ المندق يتعافى من كورونا ويثمن الوقفات الصادقة

غادر محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفائز مستشفى الملك فهد بالباحة أمس الأحد وذلك بعد تماثله للشفاء من والذي أُدخل العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد مطلع شهر ذو القعدة الحالي وبقي فيها 4 أيام قبل إحالته لجناح التنويم بالبرج الطبي.

وتفصيلاً، ثمن "الفائز" للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، دوره الكبير في متابعته وسؤاله واهتمامه منذ اليوم الأول لدخوله للمستشفى وحتى اليوم الجميع خصوصاً في مثل هذه المواقف المؤلمة.

وقدم الفائز شكره وتقديره لوكيل إمارة الباحة أحمد بن صالح السياري على سؤاله اليومي ومتابعته لسير العملية العلاجية، كما قدم شكره لجميع من تابع واهتم وسأل من مديري القطاعات والمشايخ والأعيان والأصدقاء والزملاء الذين اتضحت معادنهم وقت الشدائد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

موريتانيا: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية