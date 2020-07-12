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أمير حائل ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "العنزي"

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أمير حائل ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "العنزي" أمير حائل ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "العنزي"
استشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أمير حائل ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد بن عوض العنزي، والذي استشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لأمير حائل بوالد الشهيد، أعرب خلاله عن تعازيه لذويه وعن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد وما قام به فداءً للوطن، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته .

كما قدم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد العنزي خلال الاتصال الهاتفي بوالد الشهيد سائلاً الله بأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر والد وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم ووقفتهم مع أبنائهم من ذوي شهداء الواجب، سائلين الله بأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم وأن يحفظ الوطن.

وكان جموع المصلين شيعوا، بمقبرة صديان بحائل أمس؛ شهيد الواجب العنزي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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