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البرازيلي ماوريسيو جونيور يرحب بالانتقال إلى الهلال

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البرازيلي ماوريسيو جونيور يرحب بالانتقال إلى الهلال البرازيلي ماوريسيو جونيور يرحب بالانتقال إلى الهلال

البرازيلي ماوريسيو جونيور يرحب بالانتقال إلى الهلال

أكد البرازيلي ماوريسيو جونيور، متوسط ميدان فريق باوك اليوناني، ترحيبه بالعمل مجددًا، تحت قيادة مدرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو، مشيرًا إلى أن بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة فريق رائع.

وقال البرازيلي "جونيور" في تصريحات أوردتها مواقع يونانية أبرزها "جازيتا"، "سبورت 24″، و"مترو سبورت" لقد أخبرني لوشيسكو أنني ضمن اهتماماته، لكن المفاوضات توقفت بعد انتشار جائحة كورونا، لقد قمت أخيرًا بتمديد عقدي مع باوك حتى نهاية الموسم.

وتابع سأكون تحت تصرف مدرب باوك أبيل فيريرا، وبعدها سأرى ما الخيارات المتاحة لي بعد نهاية الموسم الحالي. الهلال فريق رائع وسأكون سعيدًا باللعب من أجله.

يُشار إلى أن ماوريسيو جونيور يبلغ من العمر 31 عامًا، تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي، 3 ملايين يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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