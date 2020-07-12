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شرطة صبيا تفتح تحقيقًا في العثور على مقيم متوفى بقرية مشلحة

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شرطة صبيا تفتح تحقيقًا في العثور على مقيم متوفى بقرية مشلحة شرطة صبيا تفتح تحقيقًا في العثور على مقيم متوفى بقرية مشلحة
تغيّب منذ الجمعة الماضية وظهرت عليه آثار التعفن وبه نزيف دماء

شرطة صبيا تفتح تحقيقًا في العثور على مقيم متوفى بقرية مشلحة

فتحت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان، تحقيقًا حول العثور على مقيم من الجنسية الباكستانية متوفى في إحدى الطرقات البعيدة عن القرية.

وتفصيلًا: كشفت معلومات أن الشرطة باشرت الواقعة واتخذت الإجراءات النظامية؛ حيث أوضحت المعلومات أن العامل تغيب منذ يوم الجمعة وبعد البحث عنه عُثر عليه متوفى في موقع يبعد عن صهريج مياه كان يقوده بمسافة، وقد ظهرت عليه آثار التعفن وبه نزيف دماء، بإحدى طرقات قرية مشلحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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