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الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تناشد مجلس الأمن لمنع كارثة "خزان صافر" العائم

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الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تناشد مجلس الأمن لمنع كارثة "خزان صافر" العائم الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تناشد مجلس الأمن لمنع كارثة "خزان صافر" العائم
طالبت بمنع الضرر في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة

الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تناشد مجلس الأمن لمنع كارثة

أكد أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة "أن الهيئة تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم "صافر" في مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم, وما سيُسفر عنه من نتائج وقرارات نأمل أن تتواكب مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر غير المسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة".

وقال الدكتور أبو غرارة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أتمنى أن يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان "صافر" للبحر الأحمر وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية المهمة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى.


وناشد أبو غرارة مجلس الأمن، اتخاذ قرارات حاسمة لتفادي حدوث الكارثة وتضمن تسهيل تنفيذ خبراء الأمم المتحدة للتقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان، وانتهاءً بالتفريغ الكامل والآمن للخزان، بما يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه الأوضاع الكارثية على البيئة مستقبلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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