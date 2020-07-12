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.. تسرب ثانٍ للوقود في القطب الشمالي

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روسيا .. تسرب ثانٍ للوقود في القطب الشمالي .. تسرب ثانٍ للوقود في القطب الشمالي
إفراغ نحو 45 طنًا في المياه

روسيا .. تسرب ثانٍ للوقود في القطب الشمالي

أعلنت شركة التعدين الروسية العملاقة "نوريلسك نيكل"، اليوم (الأحد)، تسرب نحو 45 طنًا من وقود الطائرات من خط أنابيب تابع لها في القطب الشمالي.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته "رويترز" أنه حدث تسرب في خط أنابيب مملوك لشركة نوريلسك ترانسجاز أثناء ضخ وقود الطائرات في منطقة مستعمرة توخارد.

وأضافت أن البيانات الأولية تفيد بأن ما يصل إلى 44.5 طن من الوقود تسربت نتيجة لتفريغ الضغط الذي استمر نحو 15 دقيقة.

وأشارت الشركة إلى أنها تجري تحقيقًا داخليًا وأنها أبلغت وزارة الطوارئ.

وفي وقت سابق قدرت شركة نوريلسك ترانسجاز، التابعة لـ"نوريلسك نيكل"، الكمية المُسربة بعشرين طنًا.

وتقع مستعمرة توخارد على بعد نحو 70 كيلومترًا من ميناء دودينكا التابع لشركة "نوريلسك نيكل" على نهر ينيسي في القطب الشمالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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