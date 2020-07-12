بيروت.. وقفة قرب سفارة واشنطن رفضا لـ"تدخلها" بالشأن اللبناني

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جي بي سي نيوز :- نظم عشرات اللبنانيين، الجمعة، وقفة قرب سفارة واشنطن لدى بيروت؛ احتجاجا على ما اعتبروه "تدخلا" أمريكيا في شؤون بلادهم.

وحسب مراسل الأناضول، رفع المحتجون رايات "حزب الله" والحزب "الشيوعي اللبناني" والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، وهي من ضمن الجهات الداعية للوقفة.

وحال الطوق الأمني، الذي ضربته القوى الأمنية على المداخل المؤدية إلى السفارة الأمريكية، دون وصول المتظاهرين إليها؛ ليتم تنظيم الوقفة في ساحة "عوكر" القريبة من السفارة.

وردد المحتجون هتافات تندد بما اعتبروه "تدخلا" أمريكيا في شؤون لبنان والمنطقة.

وعمد بعضهم إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة، بعد أن فشلوا في تخطي الحواجز الحديدية، والأسلاك الشائكة، في طريقهم إلى السفارة.

فيما فتحت قوات الأمن خراطيم المياه تجاه المحتجين، وأطلقت بعض القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، قالت في تصريحات سابقة، إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

وعقب هذا التصريح، أصدر القضاء اللبناني، السبت الماضي، قرارا منع بموجبه أي وسيلة إعلامية محلية من نقل تصريحات عن السفيرة الأمريكية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة أي اعتذار.

وفي مؤتمر صحفي عقدته السفيرة الأمريكية في الخارجية اللبنانية عقب استدعائها، قالت إنها اتفقت على طي صفحة قرار القضاء الذي وصفته "بالمؤسف" بمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عنها.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.

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