أخبار عاجلة

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات -
كمامات ثمينة -
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بيروت.. وقفة قرب سفارة واشنطن رفضا لـ"تدخلها" بالشأن اللبناني

Print
بيروت.. وقفة قرب سفارة واشنطن رفضا لـ"تدخلها" بالشأن اللبناني بيروت.. وقفة قرب سفارة واشنطن رفضا لـ"تدخلها" بالشأن اللبناني

جي بي سي نيوز :- نظم عشرات اللبنانيين، الجمعة، وقفة قرب سفارة واشنطن لدى بيروت؛ احتجاجا على ما اعتبروه "تدخلا" أمريكيا في شؤون بلادهم.

وحسب مراسل الأناضول، رفع المحتجون رايات "حزب الله" والحزب "الشيوعي اللبناني" والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، وهي من ضمن الجهات الداعية للوقفة.

وحال الطوق الأمني، الذي ضربته القوى الأمنية على المداخل المؤدية إلى السفارة الأمريكية، دون وصول المتظاهرين إليها؛ ليتم تنظيم الوقفة في ساحة "عوكر" القريبة من السفارة.

وردد المحتجون هتافات تندد بما اعتبروه "تدخلا" أمريكيا في شؤون لبنان والمنطقة.

وعمد بعضهم إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة، بعد أن فشلوا في تخطي الحواجز الحديدية، والأسلاك الشائكة، في طريقهم إلى السفارة.

فيما فتحت قوات الأمن خراطيم المياه تجاه المحتجين، وأطلقت بعض القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، قالت في تصريحات سابقة، إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

وعقب هذا التصريح، أصدر القضاء اللبناني، السبت الماضي، قرارا منع بموجبه أي وسيلة إعلامية محلية من نقل تصريحات عن السفيرة الأمريكية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من اللبنانية على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة أي اعتذار.

وفي مؤتمر صحفي عقدته السفيرة الأمريكية في الخارجية اللبنانية عقب استدعائها، قالت إنها اتفقت على طي صفحة قرار القضاء الذي وصفته "بالمؤسف" بمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عنها.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

رئيس تونس قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في قصر قرطاج

رئيس تونس قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في قصر قرطاج

آخر النهار| الحكومة توافق على قانون عقوبات جديد يجرم كل "متنمر" حتى على وسائل التواصل

آخر النهار| الحكومة توافق على قانون عقوبات جديد يجرم كل "متنمر" حتى على وسائل التواصل

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

شبكة عيون الإخبارية