"تعليم عسير" تشارك الترحيب بزوار المنطقة في مطار أبها

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ضمن مُبادرة "حُسن الوفادة" في نسختها الثانية

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في قسم النشاط الاجتماعي للبنين والبنات، برامج ترحيبية واحتفائية بزوار المنطقة في مطار أبها، ضمن مبادرة "حُسن الوفادة" في نسختها الثانية.

وقال رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم المنطقة، مشبب القحطاني، إن المشاركة تؤكد الدور الفاعل للإدارة العامة للتعليم، بالشراكة مع بقية الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المساندة لإمارة المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية، بتوجيهات من أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، ومتابعة ميدانية من مدير عام التعليم سعد الجوني.

وأضاف أن المشاركة في استقبال وفود المنطقة جرت من خلال فريق عمل ولجنة استقبال مكونة من أربعة أعضاء من مشرفي ورواد النشاط، وبعدد مماثل من مشرفات ورائدات النشاط، وفريق ثابت للبنين وفريق متغير من البنات، قدموا بعض الفقرات الترحيبية والعروض المصاحبة للبرومو، وعرض لوحات وبنرات الترحيب التي توضح هوية التعليم وشعار المبادرة "تنزه بحذر".

وتجهيز ركن استقبال تطبق فيه الإجراءات الاحترازية بوضع حواجز مناسبة ومسافات التباعد الآمنة، وتقديم هدايا تذكارية للزوار، وتوزيع كتيبات وعروض خصومات للفنادق والمستشفيات والمطاعم للزوار.

ولفت إلى أن البرامج استهدفت زوار وضيوف رحلات منتصف النهار بمطار أبها، من الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً، والتي تصل إلى ثلاث رحلات يومياً.

من جهتها، قالت رئيسة قسم النشاط الاجتماعي للبنات، فوزية القرني، إن الفعاليات متنوعة في المطار والحدائق والمتنزهات لتفعيل مبادرة حسن الوفادة، تحت شعار "تنزه بحذر"، بجهود تكاملية بين قطاعي البنين والبنات، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.