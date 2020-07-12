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الداخلية: غرامة 10.000 ريال لمن يخالف تعليمات منع الدخول للمشاعر بلا تصريح

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الداخلية: غرامة 10.000 ريال لمن يخالف تعليمات منع الدخول للمشاعر بلا تصريح الداخلية: غرامة 10.000 ريال لمن يخالف تعليمات منع الدخول للمشاعر بلا تصريح
بدءاً من 28 / 11 / 1441هـ وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة

الداخلية: غرامة 10.000 ريال لمن يخالف تعليمات منع الدخول للمشاعر بلا تصريح

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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