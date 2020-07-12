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وسط غياب المولد.. الحائلي يثني على انضباط فريقه في معسكر أبها

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وسط غياب المولد.. الحائلي يثني على انضباط فريقه في معسكر أبها

امتدح رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، عمل وانضباط لاعبي فريقه الكروي الأول خلال المعسكر الجاري في منطقة عسير، وطالبهم بمضاعفة جهودهم في المرحلة المقبلة لإسعاد جماهيرهم بعد استئناف المنافسات.


ميدانيًّا: خصّص الجهاز الفني في الفريق بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، الحصة التدريبية الصباحية، اليوم الأحد، للتركيز على النواحي التكتيكية، بمشاركة جميع لاعبي الفريق باستثناء الدولي فهد المولد، الذي واصل تغيُّبه وانسحابه من معسكر الفريق بعد مطالبته الإدارة بدفع كافة مستحقاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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