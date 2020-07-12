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نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشارِكة بالحج

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نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشارِكة بالحج نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشارِكة بالحج
استعرض سبل توظيف التقنية وسرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد

نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشارِكة بالحج

رأس نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، اليوم؛ الاجتماع المشترك للجهات العسكرية والمدنية والخدمية المشارِكة في حج هذا العام 1441هـ، والذي عُقد بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج.

ويأتي هذا الاجتماع لضمان وضع الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ، بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام، كما يأتي هذا الاجتماع استكمالاً وترجمة لمخرجات الاجتماع السابق الذي عُقد برئاسة مدير الأمن العام الأربعاء الماضي بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.

واستهل اللواء الطويان الاجتماع بالتأكيد على المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- بأن يكون حج هذا العام ناجحاً ومتناسباً مع الأعداد التي خصصت للمشاركة، مقدماً شكره لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة، بعدها جرت مناقشة مستفيضة لمرئيات الجهات ذات العلاقة المشاركة.

كما ركز الاجتماع على عدد من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام، واستعرض عددًا من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد، وتطوير مجمل الأداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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