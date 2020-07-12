أخبار عاجلة

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات -
كمامات ثمينة -
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفيصلي يستقبل المدرب والثلاثي الأجنبي.. الكشف الطبي بانتظارهم

Print
وصل الجميع عبر طائرة خاصة

الفيصلي يستقبل المدرب والثلاثي الأجنبي.. الكشف الطبي بانتظارهم

استقبلت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الأحد، المدير الفني للفريق الكروي الأول البرازيلي شاموسكا، والجهاز الفني المساعد له، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي: إيجور روسي، ودا سيلفا، وجيرمي؛ حيث وصل الجميع عبر طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي، بهدف التسريع في إجراءات وصولهم للانضمام إلى الفريق.

وسيخضع شاموسكا والطاقم الفني واللاعبون المحترفون الثلاثة لفحص وكشف طبي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" قبل الالتحاق بتدريبات الفريق.

ويحتلّ الفيصلي المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة.

الفيصلي يستقبل المدرب والثلاثي الأجنبي.. الكشف الطبي بانتظارهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

شبكة عيون الإخبارية