هيئة التراث تستضيف المؤرخ "الراشد" للحديث عن آثار المملكة عبر العصور

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في لقاء افتراضي عبر قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب"

تستضيف هيئة التراث في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، المؤرخ الدكتور سعد الراشد، في لقاءٍ افتراضي بعنوان "آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي تنظّمها الهيئات الثقافية، والتي يتحدث فيها نخبة من المفكرين والمثقفين السعوديين والعرب حول موضوعات ثقافية متنوعة.

وسيتحدث الدكتور سعد الراشد في اللقاء الذي سيتم بثه مباشرة عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب، عن التسلسل الحضاري للآثار في المملكة، وأهمية استثماره في القوة الناعمة.

كما سيتناول "الراشد" مع المحاور الدكتور أحمد الزيلعي، الدلالات الحضارية للقطع الأثرية ودورها في فهم جريان التاريخ واتصاله رغم الحقب المتفاوتة.

وتتواصل اللقاءات الثقافية الافتراضية عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب، بمحاور تتنوع في اتجاهاتها وضيوفها بين مجالات ثقافية متعددة، تشمل الشعر والخط والأدب والتراث والتاريخ والفكر والنقد الثقافي، مع أسماء مؤثرة في المشهد الثقافي محلياً وعربياً.هيئة التراث