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3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

▪حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (من السعوديّة).
▪حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

▪وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة.
▪سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
▪تمّ إجراء (5808) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (460383) فحصاً.

إجراءات أخرى:
▪رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

▪كما تؤكّد الوزارة على أهميّة تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

جي بي سي نيوز

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