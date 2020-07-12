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الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل

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الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل
ابتداءً من اليوم الأحد.. وإعلان النتائج 2 ذي الحجة

الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، خطة قبول الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي المقبل 1442هـ، ابتداءً من اليوم الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ، وحتى 30 ذي القعدة 1441هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وحددت عمادة القبول والتسجيل الفترة من 2 إلى 4 ذي الحجة 1441هـ، موعدًا لإعلان نتائج المرشحين وبدء عملية تأكيد القبول، على أن يتم إعلان الأسماء النهائية للمقبولين الاثنين 6 ذي الحجة 1441هـ.

ويكون القبول متاحًا في المسار النظري بكليات: (الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية). وفي المسار التطبيقي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: (العلوم، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، الهندسة).

وأوضحت العمادة أن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار التطبيقي، بواقع (40 بالمائة للثانوية العامة +50 بالمائة لاختبار القدرات +10 بالمائة للاختبار التحصيلي).

وفي المسار النظري بواقع (50 بالمائة للثانوية العامة +50 بالمائة لاختبار القدرات).

وقالت إن شروط القبول تتضمن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ابتداءً من خريجي 1436/ 1437هـ، وألا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية. وإذا ثبت لاحقًا أنه سبق فصله لهذا السبب يعتبر قيده ملغيًّا.

وأن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظًا للقرآن كاملًا.

ويضاف لشروط القبول للمقيمين (المنح الداخلية) مع الشروط المتقدمة: أن يكون الطالب مقيمًا إقامة نظامية (سارية المفعول) في المملكة، وألا يقل عمره عن (17) عامًا ولا يزيد على (25) عامًا، مع إحضار موافقة الكفيل للدراسة بالجامعة، ولم يسبق للمتقدم الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية بالمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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