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ليبيا: تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

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ليبيا: تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة ليبيا: تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة
خلال الساعات الـ24 الماضية

ليبيا: تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

سجلت ليبيا اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما توفيت حالة جديدة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل 1433 حالة منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد؛ منها 1053 حالة نشطة، و341 متعافياً، بينما وصل عدد الوفيات إلى 39 حالة.

وأشار المركز إلى تسلمه 564 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، ومن مختبر فرع المركز سبها 78 عينة، و213 من مصراته، و67 من زليتن، و320 من بنغازي، وعينتين من مستشفى طرابلس الجامعي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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