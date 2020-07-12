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ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

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ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة
وصلَ عدد المُتعافين 5072 من إجمالي 7791 إصابة

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا من حيث الوفيات بسبب ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فيها 50 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا تزال تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 119 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7791 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد.

في حين تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5072 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2669 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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