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"الجبير" يستعرض سبل التعاون الثنائي مع سفيري البوسنة والتشيك

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خلال لقاءين بالرياض

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

كما التقى الوزير الجبير سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراى كوديلكا؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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