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قائد "قسد" يلتقي جنرالا أمريكيا بعد اجتماع شبيه مع الروس

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قائد "قسد" يلتقي جنرالا أمريكيا بعد اجتماع شبيه مع الروس قائد "قسد" يلتقي جنرالا أمريكيا بعد اجتماع شبيه مع الروس

جي بي سي نيوز :- التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بقائد القوات المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي.

ويأتي هذا اللقاء، بعد آخر شبيه، بين عبدي وقائد القوات الروسية في سوريا إليكساندر تشايكو، في المنطقة ذاتها.

وقال عبدي في "فيسبوك": "تناول اللقاء مناقشة قضايا مشتركة مع القائد الأمريكي، في مقدمتها محاربة تنظيم الدولة، وتنامي خطر الإرهاب الذي يهدد عالمنا وتوطين السلام في المنطقة".

وأعرب عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه القوات الأمريكية لقوات قسد.

وكان عبدي توصل إلى اتفاق مع القائد الروسي تشايكو، على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين قسد وروسيا في سوريا.

وكان كذلك العميد في جيش النظام السوري سهيل الحسن، المدعوم من قام بزيارة إلى شمال شرقي سوريا، الاثنين الماضي.

وشهدت مناطق في شمال شرقي سوريا، وخاصة في دير الزور تحركات روسية مكثفة، خلال الأيام الماضية.

وتحركت أرتال عسكرية روسية ضخمة في مناطق في ريف محافظة الرقة، وفي مدينة دير الزور.

يشار إلى أن أنقرة تصنف مظلوم عبدي "قائدا لمجموعة إرهابية"، لا سيما أنه يقود القوة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وهو مطلوب ضمن "النشرة الحمراء" التركية.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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