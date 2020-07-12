أخبار عاجلة

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات -
كمامات ثمينة -
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسير.. استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

Print
عسير.. استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية عسير.. استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
طالتها أيدي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة

عسير.. استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

استعادت أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 125.300 متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيدي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها من الأراضي الحكومية أحدثها عدد من المخالفين للأنظمة الذين حاولوا الاستيلاء على الأراضي بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

شبكة عيون الإخبارية