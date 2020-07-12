عسير.. استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

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طالتها أيدي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة

استعادت أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 125.300 متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيدي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها من الأراضي الحكومية أحدثها عدد من المخالفين للأنظمة الذين حاولوا الاستيلاء على الأراضي بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.