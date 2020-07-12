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عصابة الـ3 في قبضة شرطة القصيم.. سرقة مركبات ومحلات تحت تهديد السلاح

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عصابة الـ3 في قبضة شرطة القصيم.. سرقة مركبات ومحلات تحت تهديد السلاح عصابة الـ3 في قبضة شرطة القصيم.. سرقة مركبات ومحلات تحت تهديد السلاح
"السحيباني": كانوا يضعون لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم

عصابة الـ3 في قبضة شرطة القصيم.. سرقة مركبات ومحلات تحت تهديد السلاح

أعلنت شرطة القصيم القبض على تشكيل عصابي يتكوّن من 3 مواطنين تورطوا في سرقة مركبات ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح.

تفصيلاً، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من (ثلاثة مواطنين، في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، وقيامهم بوضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم، وقد ضبط بحوزتهم مركبتان مسروقتان، ومواد مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة القصيم منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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