أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
اتهامات روان بن حسين لزوجها بالخيانة: أصابنى بفيروس خطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

Print
المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

جي بي سي نيوز :- أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، تحديد يوم 7 أغسطس موعدا للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الراحل رفيق الحريري.

وكانت المحكمة الدولية أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، والذي كان مقررا صدوره منتصف شهر يونيو، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام في لبنان والعالم.

وتتهم المحكمة الدولية التي تم تشكيلها عقب اغتيال الحريري في العام 2005، 4 عناصر من "حزب الله" صار بعضهم في عداد الأموات، وعلى رأسهم القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا في ظروف غامضة.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

رئيس تونس قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في قصر قرطاج

رئيس تونس قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في قصر قرطاج

آخر النهار| الحكومة توافق على قانون عقوبات جديد يجرم كل "متنمر" حتى على وسائل التواصل

آخر النهار| الحكومة توافق على قانون عقوبات جديد يجرم كل "متنمر" حتى على وسائل التواصل

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

شبكة عيون الإخبارية