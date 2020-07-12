المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

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جي بي سي نيوز :- أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، تحديد يوم 7 أغسطس موعدا للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

وكانت المحكمة الدولية أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، والذي كان مقررا صدوره منتصف شهر يونيو، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام في لبنان والعالم.

وتتهم المحكمة الدولية التي تم تشكيلها عقب اغتيال الحريري في العام 2005، 4 عناصر من "حزب الله" صار بعضهم في عداد الأموات، وعلى رأسهم القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا في ظروف غامضة.

المصدر: RT