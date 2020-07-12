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انتحلا صفة رجل أمن وموظف حكومي.. ضبط شخصين تورطا في 3 قضايا جنائية بالدمام

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انتحلا صفة رجل أمن وموظف حكومي.. ضبط شخصين تورطا في 3 قضايا جنائية بالدمام انتحلا صفة رجل أمن وموظف حكومي.. ضبط شخصين تورطا في 3 قضايا جنائية بالدمام
مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة الشرقية: استوليا على مبالغ مالية من العمالة الوافدة

انتحلا صفة رجل أمن وموظف حكومي.. ضبط شخصين تورطا في 3 قضايا جنائية بالدمام

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تورطا في ثلاث قضايا جنائية بأحياء متفرقة بالدمام .

تفصيلاً، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، لتورطهما في (3) قضايا جنائية تمثلت بانتحال صفة رجل أمن وموظف حكومي، والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة المنطقة الشرقية الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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