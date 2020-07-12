أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
اتهامات روان بن حسين لزوجها بالخيانة: أصابنى بفيروس خطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقب إعلانها اسم المصاب بكورونا.. بلدية الليث في مرمى الاتهامات

Print
عقب إعلانها اسم المصاب بكورونا.. بلدية الليث في مرمى الاتهامات عقب إعلانها اسم المصاب بكورونا.. بلدية الليث في مرمى الاتهامات
واقعة اعتبرها متابعون ومتناقلون لصورة التغريدة تعدّياً على الخصوصية

عقب إعلانها اسم المصاب بكورونا.. بلدية الليث في مرمى الاتهامات

خطوة قد تكون غريبة والأولى من نوعها على مستوى بلديات المملكة؛ أعلنت بلدية محافظة الليث بالاسم عن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لأحد منسوبيها على حسابها بـ"تويتر"، مطالبةً المخالطين بعزل أنفسهم صحياً.

وكشفت البلدية عن هوية موظفها المصاب بالفيروس عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث لم تكتفِ بذكر مقر عمله، ما اعتبره عدد من المتابعين ومتناقلي صورة التغريدة نوعاً من التعدي على خصوصية المرضى؛ كان الأحرى التنويه فقط على مقر مكتب الخدمات دون ذكر الاسم.

وجاءت التغريدة التي نشرتها بلدية الليث عبر حسابها الرسمي على "تويتر": نظراً لوجود حالة إصابة بـ ‎#فيروس_كورونا لأحد منسوبي البلدية، الموظف (تفضل "سبق" عدم نشر اسمه) مكتب خدمات سعيا، شفاه الله وعافاه. وحرصاً منا على سلامتكم، نأمل ممن خالطه سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

موريتانيا: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

الصين: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية