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هاتفياً .. خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

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هاتفياً .. خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي هاتفياً .. خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي
داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان

هاتفياً .. خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله-، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.


وقد عبر الشيخ سلطان القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه في الفقيد - رحمه الله -، سائلاً الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر على مواساته لهم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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