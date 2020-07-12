هاتفياً .. خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

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داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله-، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



وقد عبر الشيخ سلطان القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه في الفقيد - رحمه الله -، سائلاً الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر على مواساته لهم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز