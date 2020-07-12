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836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت

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836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت 836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 54894 حالة

836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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