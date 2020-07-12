أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
اتهامات روان بن حسين لزوجها بالخيانة: أصابنى بفيروس خطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رويترز": الحوثيون يوافقون على السماح للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط "صافر"

Print
"رويترز": الحوثيون يوافقون على السماح للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط "صافر" "رويترز": الحوثيون يوافقون على السماح للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط "صافر"
مجلس الأمن يعقد جلسة بشأنها الأربعاء

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين في بالأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية وافقت على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة النفط "صافر" التي يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وذكر المصدران أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران بعثوا برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة صافر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا الأربعاء المقبل لبحث مشكلة الناقلة صافر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن قلقها البالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.الأمم المتحدة ناقلة النفط صافر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

شبكة عيون الإخبارية