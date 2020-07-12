"تركي بن طلال" يطلق مشروع "نشامى الحي" بجميع أحياء وقرى عسير

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بمشاركة 5000 متطوع.. دعم اجتماعي واقتصادي وصحي وسياحي

أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأربعاء الماضي مشروع "نشامى الحي" لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياحي في أحياء وقرى منطقة عسير، ضمن مبادرة نشامى عسير، وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً في لجان التنمية الاجتماعية.

وأوضح أمير منطقة عسير خلال كلمته أن المشروع ينطلق كبقية مشاريع مبادرة نشامى عسير من وحي استراتيجية المنطقة المتمثلة في الاقتصاد والإنسان والأرض، حيث سيعمل مشروع "نشامى الحي" على تعزيز المجتمع المتماسك المدعوم بقيمه الثرية، والذي سيساهم بفاعلية في التنمية والمستقبل الزاهر، في حين يهدف بشكل رئيسي إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي، مشددا على أهمية التفكير بعقلية الـ"نحن" وليس "الأنا"، في تحالف للعمل الوطني يهدف للمصلحة العامة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، عبر خمسة آلاف متطوع تم قبولهم في مشروع نشامى الحي.

واستعرض الأمير تركي بن طلال أهداف المشروع، والتي اهتمت باكتشاف الطاقات وتوظيفها من خلال خلق البيئة المناسبة لتخطي المشاكل والصعوبات، ودعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، مع تعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وفعلاً، وتطوير القدرة على صناعة المبادرات وتقوية الميزة النسبية في المجتمع والنطاق الجغرافي لتكون ميزة تنافسية، مؤكداً على أن منطقة عسير ليس بها ميز نسبية لكنها هي بذاتها ميزة نسبية تنطلق من الطبيعة والأصالة لتقدم جميع مشاريعها بحداثة مليئة بروح الأصالة.

وأثنى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي على جهود أمير منطقة عسير المتواصلة في تبني وتأسيس المبادرات النوعية والمشاريع المتميزة غير المسبوقة، مما يؤكد على حيوية العمل التطوعي في المنطقة بدعم أهلها، ومسؤوليها وتجارها لتصبح مصدر فخر وطني للعمل التطوعي.

وكشف "الراجحي" عن ثقة الوزارة في القدرات التنظيمية للعمل التطوعي في المنطقة بقيادة سمو المشرف العام على مبادرة نشامى عسير، حيث خصصت مبلغ مليون ومائتي ألف ريال للمشروع، مؤكداً على تميز هذا النوع من المبادرات النوعية بقيادة الأمير تركي بن طلال لتأتي عسير في المقدمة من خلال طريقة التفكير الخلاقة، والأسلوب غير الاعتيادي في العمل.

وقدم أعضاء فريق عمل مبادرة نشامى عسير عرضاً عن فكرة المبادرة وتنوع مشاريعها الإحدى عشر، وآلية توزيعها الجغرافي، مع دور أربعة مراكز اجتماعية لتكون لجان تنفيذية تدير كل اللجان العاملة في الأحياء والقرى.

جدير بالذكر أن مشروع "نشامى الحي" يستهدف الأسر في أحياء وقرى منطقة عسير، ويرتبط بشكل رئيس بتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية والسياحية وتقديم الخدمات المساندة وفق الإجراءات الاحترازية، وتتمثل مهامه الرئيسية في قيام فرق النشامى التطوعية بالعمل ضمن ١٢ فرصة تم أخذها من استراتيجية منطقة عسير تتمحور حول ثلاثة مجالات كبرى هي: الإنسان والأرض والاقتصاد. وتعود هذه الفرق إلى مرجعية اللجان الميدانية (لجان التنمية) حسب النطاق الجغرافي والتي تعود بدورها إلى مراكز التنمية الأربعة في منطقة عسير.أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز