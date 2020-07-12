أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
اتهامات روان بن حسين لزوجها بالخيانة: أصابنى بفيروس خطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة

Print
الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة
نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازية

الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال وأسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

شبكة عيون الإخبارية