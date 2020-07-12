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بالصور.. عسير تتربع على عرش السياحة بـ99 فاعلية

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"مرحبًا ألف" شعار موسمها 2020

بالصور.. عسير تتربع على عرش السياحة السعودية بـ99 فاعلية

هي منطقة تخطف الأبصار بجمالها الأخاذ لتبقى في ذاكرة أهلها والقادمين وزوارها إلى حقولها المدهشة، إنها فريدة باهرة الأثناء، مدهشة التفاصيل، عريقة الإيحاء.

تمتلك عسیر الجبال بمناظرھا الخلابة وسهولها وهضابها وهوائها البارد لتجذب عشرات الآلاف من الزوار سنويًّا، وحضرت عسير وحاضرتها البهية "أبها" ضمن وجھات موسم صيف الذي أطلقته وزارة السياحة السعودية وعلى ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر عن سطح البحر، تحتضن عسير عبر جبال السودة وغيرها وعلى مدى شهرين كاملين، فعاليات صيف 2020 بـ99 فعالية مختلفة تتناسب مع جميع الفئات من الزوار والمصطافين وشعارها المميز "مرحبًا ألف"، بالإضافة إلى دعم أبناء عسير، وتدشين مشروع 100 مزارع من أبناء المنطقة لعرض منتجاتهم الزراعية من الحبوب والعسل والفواكه والخضار والورود والنباتات العطري.

وتضم الفعاليات عروض الطيران المسرحي، وعروض السيارات الكلاسيكية، ورياضة الجري، وأوبريت افتتاح صيف بلقرن، والأسر المنتجة، وفعالية الفود الترك، وليالينا التراثية، وفعالية علايا آرت الموسم الثاني، وتجربة الهدوء والاسترخاء في شفا بني عمرو، واستعراض الدراجات النارية، وزيارة المتاحف، ومسيرة بالدراجات الهوائية والسيارات المعدلة، ومعرض لجميع الفنون التشكيلية والهايكنج، وبرنامج زيارة القرى التراثية والفلكلور الشعبي وماراثون الجري والأمسيات الشعرية وتجربة الهدوء والاسترخاء في منتزه الجاضع.

ومن أبرز الفعاليات مهرجان البر، وهي فعالية تُبرز أهم المنتجات الزراعية الموسمية للمنطقة، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية بالماوين، وملتقى رجال الحجر، ومهرجان السمن بمركز الأثب ببللحمر، وفعاليات قرية بن عضوان التراثية، وسينما القرية، ومعرض مفتوح للفنون، وسوق ألمع للعسل والبن، وفعالية الإنتاج والإبداع مهرجان رجال ألمع، وأكاديميات ومونديال أمانة منطقة عسير، وفعالية وطننا ساحتنا.

ويشمل صيف عسير أيضًا، فعالية عيد الأضحى المبارك، وافتتاح صيف خميس مشيط، ومهرجان خميس مشيط الترفيهي في مركز الأمير سلطان الحضاري، وفعالية حسن الوفادة، وتفعيل برنامج الصم والبكم، وليالي خميس مشيط التراثية والثقافية والتثقيف الصحي، وشارع الفود ترك، ومقهى الحديقة، واستعراض الدبابات النارية والليلة الثقافية الجنوبية، وفعاليات تحجير السيارات، وليالي الشعر والإنشاد، والمعرض البلدي، ومجلس القصر السياحي، والباص السياحي وغيرها من الفعاليات السياحة الممتعة.

بالصور.. عسير تتربع على عرش السياحة السعودية بـ99 فاعلية

بالصور.. عسير تتربع على عرش السياحة السعودية بـ99 فاعلية

بالصور.. عسير تتربع على عرش السياحة السعودية بـ99 فاعلية

بالصور.. عسير تتربع على عرش السياحة السعودية بـ99 فاعلية

أبها موسم صيف السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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