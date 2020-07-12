أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
اتهامات روان بن حسين لزوجها بالخيانة: أصابنى بفيروس خطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة

Print
فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة
دعا الغامدي الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة

فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة

أكملت فِرَق الحج البيطرية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهزيتها للعمل في منافذ العاصمة المقدسة "النوارية والكعكية والبهيتة"، في إطار خطتها المتبعة في موسم حج هذا العام، تباشرها كوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة المواشي.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي -عبر اتصال مرئي- على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث، مستمعًا لشرح مفصل من العاملين عن كيفية دخول الإرساليات والكشف على المواشي والملاحظات حيال ذلك.

وشدد على العاملين في موسم الحج ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأخذ بجميع الاحترازات اللازمة في المواقع، والاستناد إلى الحماية القصوى للحد من أخطار تعرض العاملين للإصابة بالعدوى؛ مشددًا على أهمية الدور المنوط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين؛ مبرزًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج، وتحقيقها نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.

وأكد "الغامدي" أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام المسجد؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لخدمة ضيوف الرحمن وحث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد على الرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج، وعدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.وزارة البيئة والمياه والزراعة فِرَق الحج البيطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جحيم فوق الماء" ودرجة الحرارة 1000..سفينة أمريكية تتحول لكتلة لهب

"جحيم فوق الماء" ودرجة الحرارة 1000..سفينة أمريكية تتحول لكتلة لهب

شبكة عيون الإخبارية