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500 مستفيد من العيادة الافتراضية لتأهيل "سعود الطبية" خلال 4 أشهر

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500 مستفيد من العيادة الافتراضية لتأهيل "سعود الطبية" خلال 4 أشهر 500 مستفيد من العيادة الافتراضية لتأهيل "سعود الطبية" خلال 4 أشهر
في ظل جائحة "كورونا" في العلاج الطبيعي واضطرابات التخاطب

500 مستفيد من العيادة الافتراضية لتأهيل

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التأهيل الطبي- عن استفادة أكثر من 500 مريض من خدمات العيادة الافتراضية، في ظل جائحة كوفيد-19 خلال الأشهر الأربع الماضية.

وأفاد مدير التأهيل الطبي بالمدينة الأخصائي محمد الفوزان، بأن الخدمات تتمثل في كل من: العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، واضطرابات التخاطب قسم تقنيات التأهيل، والطب الطبيعي.

وأشار الفوزان إلى أن الخدمات تشمل تقديم خدمة صيانة الأطراف الصناعية، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن إدارة التأهيل الطبي بمدينة الملك سعود الطبية قد ذُكرت في وقت سابق استفادة أكثر من 134 ألف مريض من مختلف الخدمات التأهيلية، خلال عام 2019م، وبزيادة تُقَدّر بـ32% عن عام 2018.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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