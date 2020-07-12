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غادر قبل 3 أيام ورصدته كاميرات.. العثور على مفقود بريدة "الدخيل"

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وُجد بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.. وابن عمه: "الحمد لله"

غادر قبل 3 أيام ورصدته كاميرات.. العثور على مفقود بريدة

عثر ذوو المفقود عبدالكريم علي الدخيل، عليه بمدينة بريدة، بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.

وقال بندر الدخيل، ابن عم المفقود: "الحمد لله تم العثور على عبدالكريم".

وعلمت "سبق"، أن المفقود عُثر عليه وهو بصحة جيدة، ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وكان المفقود قد اختفى من محافظة بقعاء بمنطقة حائل وغادرها صباح الخميس الماضي، وشُوهد أكثر من مرة عبر كاميرات خارجية في مدينة بريدة، كان آخرها في سوق التمور.

بريدة مفقود بريدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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