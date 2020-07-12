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أمانة نجران تدعو أصحاب محطات الوقود إلى سرعة تأهيلها وتحسينها

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أمانة نجران تدعو أصحاب محطات الوقود إلى سرعة تأهيلها وتحسينها أمانة نجران تدعو أصحاب محطات الوقود إلى سرعة تأهيلها وتحسينها
خلال جولة نفّذتها بهدف التأكّد من تطبيقها أنظمة ولوائح وزارة البلدية

أمانة نجران تدعو أصحاب محطات الوقود إلى سرعة تأهيلها وتحسينها

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود بمدينة نجران، بهدف التأكد من تطبيقها أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الأمانة، أنه جرى إغلاق إحدى محطات الوقود لعدم التزامها بتركيب شاشات عرض الوقود وعدم تأهيلها مركز خدمة السيارات، وذلك تطبيقاً لأنظمة وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

ودعت أمانة المنطقة، جميع أصحاب محطات الوقود، إلى سرعة تأهيل وتحسين محطاتهم وتركيب شاشات عرض الأسعار وأجهزة "مدى"، حتى لا تتعرض محطاتهم للإغلاق وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.أمانة منطقة نجران محطات تعبئة الوقود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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