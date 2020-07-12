توقيع لم يأتِ.. مطالبات بالتحقيق في عدم السماح بالبناء بمخطط معتمد بالليث

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مواطنون: الجهات الرسمية تتحجج بنقله إلى مكان آخر ووعدت ببديل لم يتحقق

ناشد عدد من المواطنين بالوسقة جنوبي الليث؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة محافظة جدة، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم التي واجهتهم من بلدية الشواق بسبب عدم السماح لهم بالبناء في مخطط معتمد منذ سنوات، بحجة أن المخطط تم نقله إلى مكان آخر.

وقال المواطن زاهر المهداوي، في شكواه: "قبل نحو ست سنوات اشتريت قطعة أرض في مخطط بالوسقة جنوب الليث بموجب صك شرعي، وقبل سنتين من الآن أردت بناءها، لكن عند مراجعة بلدية الشواق أفادوني بأن المخطط لا يمكن البناء فيه وتم نقله إلى مكان آخر لأسباب لا أعلمها، وعند سؤالهم عن الحلول أفادوا بأنهم رفعوا الملف إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد موقع جديد ومناسب، غير أنه حتى الآن ومنذ ذلك الوقت لم يُسمح بالبناء ولم يتم توفير مخطط بديل".

وأشار إلى أنه مضى ما يقارب عامين بينما البلدية تتعذر بأن ملف المخطط بكامله في الوزارة وتارة في أمانة جدة وجاهز لاعتماده ويحتاج فقط إلى توقيع المسؤول، مستغرباً بأن التوقيع يستغرق عامين.

من جانبه، قال علي النعيري، أحد المتضررين: "تقدمت إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكوى ضد البلدية، بعد أن تقدمت بطلب الحصول على رخصة بناء على قطعة الأرض الممنوحة لي من البلدية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 في 1426/3/15 القاضي بمنح ذوي الدخل المحدود أرضاً سكنية وكذلك بناءً للأمر الصادر من أمين محافظة جدة رقم 9 / 19 في 1429/1/29 الصادر عليها صك من المحكمة العامة بمركز الشواق ورقم الصك هو: 48 وتاريخ 1427/7/13، حيث تقدمت بطلب إلى بلدية الشواق والمقيد ب رقم المعاملة 4102039 في 1441/10/29 غير أنهم رفضوا إصدار رخصة بناء أو حتى السماح للمكتب الهندسي بتحديد موقع الأرض".

وطالب النعيري، المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة فتح ملف تحقيق حول عدم السماح لهم بالبناء في مخطط معتمد منذ سنوات، والوقوف على المشكلة التي واجهتهم من البلدية دون مبرر طيلة السنوات الماضية.وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة محافظة جدة