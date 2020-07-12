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في زمن كورونا.. لقطات غريبة تكشف مصير أكبر طائرة ركاب في العالم

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ستكون الأخيرة من طرازها.. وتنقل معدات طبية لمكافحة الفيروس

في زمن كورونا.. لقطات غريبة تكشف مصير أكبر طائرة ركاب في العالم

قامت شركة تأجير الطائرات البرتغالية "Hi Fly"، بإزالة معظم المقاعد من طائرة "A380"؛ وذلك من أجل إفساح المجال لمزيد من البضائع؛ مما يجعلها أول طائرة "A380" يتم تحويلها للشحن في العالم.

وتعد "A380" أكبر طائرة ركاب في العالم؛ حيث تبلغ سعتها 300 متر مربع، ويمكنها استيعاب حوالى 60 طنًّا من البضائع.

وفي مقابلة مع "CNN" قالت شركة "Hi Fly": إنها تستخدم طائرة "A380"، التي تم تحويلها حديثًا لنقل المعدات الطبية والوقائية؛ للمساعدة في مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وأحدث وجهاتها هي سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان، ومونتريال في كندا، وتيانجين ووهان في الصين.

وربما ستكون هذ آخر طائرة "A380" يتم تصنيعها؛ حيث أعلنت شركة "إيرباص" العام الماضي، أنها ستتوقف عن إنتاجها في العام 2021.

واستحوذت شركة "Hi Fly" على طائرة إيرباص "A380-800" من الخطوط الجوية السنغافورية، مع الاحتفاظ بتصميمها الداخلي الأصلي وترتيب 471 مقعدًا.

ومع إزالة المقاعد الاقتصادية، تبقى درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى؛ حيث يمكن لشركة "Hi Fly" نقل الشحن عبر جميع المستويات الثلاثة للطائرة.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قالت تاتيانا أرسلانوفا، مسؤولة العمليات التنفيذية لشركة "Air Bridge Cargo" للشحن: "لم تكن حلول الشحن الجوي أكثر أهمية مما هي عليه الآن للخدمات الصحية العالمية. وفي الوقت الحالي، ترسل فرقنا الدولية رحلات متعددة يوميًّا لضمان توفير الإمدادات الطبية للمحتاجين".

في زمن كورونا.. لقطات غريبة تكشف مصير أكبر طائرة ركاب في العالم

في زمن كورونا.. لقطات غريبة تكشف مصير أكبر طائرة ركاب في العالم

في زمن كورونا.. لقطات غريبة تكشف مصير أكبر طائرة ركاب في العالم

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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