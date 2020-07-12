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انخفاض التسليمات أقل من المتوقع.. تسلا تخفض سعر الطراز "واي" بسبب "كورونا"

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انخفاض التسليمات أقل من المتوقع.. تسلا تخفض سعر الطراز "واي" بسبب "كورونا" انخفاض التسليمات أقل من المتوقع.. تسلا تخفض سعر الطراز "واي" بسبب "كورونا"
شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسعى إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل الجائحة

انخفاض التسليمات أقل من المتوقع.. تسلا تخفض سعر الطراز

خفضت تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي، 3 آلاف دولار، بعد 4 أشهر فقط من طرحها؛ في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل الجائحة.

ويأتي ذلك بعد تخفيضات في مايو على الطرز 3 وإكس وإس.

وأعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك، هذا الشهر، انخفاضًا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميًّا بحسب "رويترز".

ويبدأ الطراز "واي" الآن بسعر 49 ألفًا و990 دولارًا بانخفاض 6% تقريبًا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفًا و990 دولارًا وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت. ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعليق. وبدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس.

وفي أبريل، أعلنت تسلا عن تحقيق الطراز واي أرباحًا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عامًا التي تحقق فيها سيارة جديدة لها ربحًا في أول ربع سنة لها.تسلا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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