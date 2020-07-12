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"الغذاء والدواء" تضبط 1577 مخالفة خلال شهرَي مايو ويونيو

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"الغذاء والدواء" تضبط 1577 مخالفة خلال شهرَي مايو ويونيو "الغذاء والدواء" تضبط 1577 مخالفة خلال شهرَي مايو ويونيو
19639 زيارة تفتيشية نفّذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال شهرَي مايو ويونيو الماضيين، نحو 1577 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية وأجهزة ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف خلال 19639 زيارة تفتيشية نفّذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأغلق مفتشو الهيئة بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة 65 منشأة، وضبطوا 57 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 7 خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت.

وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية 2.038.349 كيلو غراماً، و106 آلاف لتر من المياه المعبأة والعصيرات، كما نتج عن الزيارات التفتيشية ضبط أكثر من 6.3 مليون عبوة مخالفة من المستحضرات التجميلية والصيدلانية والعشبية والأجهزة الطبية ومبيدات الصحة العامة، ونحو 850 ألف كيلو غرام من الأعلاف.

وحققت "الغذاء والدواء" معدلات مرتفعة تجاوزت المستهدف في مؤشر متوسط أداء فروعها بالمملكة لمباشرة البلاغات والشكاوى والرد عليها.هيئة الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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