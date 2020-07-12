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مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث"

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مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث" مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث"
بلاغ مواطن تحركت إثره 3 فرق إسعافية والحالتان خطيرتان ونقلتا للمستشفى

مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق

لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة - الليث".

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، عصر أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الشعيبة بالتحديد أمام محطة 5 نجوم وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي.هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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