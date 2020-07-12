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إصابات كورونا الجديدة.. 7 في الصين و44 في كوريا و248 بألمانيا

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إصابات كورونا الجديدة.. 7 في الصين و44 في كوريا و248 بألمانيا إصابات كورونا الجديدة.. 7 في الصين و44 في كوريا و248 بألمانيا
السلطات الصحية في بكين: جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج

إصابات كورونا الجديدة.. 7 في الصين و44 في كوريا و248 بألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج، وأنه لا توجد إصابات محلية إضافية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 ألفًا و594 شخصًا، مع 4 آلاف و643 حالة وفاة.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 ألفًا و417 شخصًا.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليًّا و23 حالة قادمة من الخارج.

وفي ألمانيا أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 248 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 198804.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل.

وكان المعهد قد سجل أمس السبت 378 إصابة وست وفيات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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