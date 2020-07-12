"ليما" يشارك في أول حصة تدريبية مع الأهلي.. والفريق ينفِّذ تمارين لياقية مكثفة

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته بعد يوم راحة، منحه الجهاز الفني للاعبين، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشارك محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البرازيلي لوكاس ليما في الحصة التدريبية الأولى له مساء اليوم بعد وصوله إلى جدة، والانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة كافة.

وفي الجانب الفني عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش إلى تنفيذ عدد من التدريبات اللياقية المكثفة وتدريبات الأحمال وتقوية العضلات في بداية الحصة التدريبية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية.

وتركزت الحصة التدريبية على سرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، والتحرك بدون كرة، مع عمل تدريبات خاصة للمدافعين والمهاجمين.

وتقرر إقامة تدريبات الفريق اليوم الأحد على فترتَين، صباحية ومسائية؛ وذلك لزيادة المعدل البدني واللياقي للاعبين قبل استئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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