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السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس"
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
وزير التعليم: أمرٌ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
استجابة لـ اليوم السابع.. الشيف حسن يلتقي الطفل ياسين.. "يا جمالو يا جمالو"
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 12 يوليو 2020 01:23 صباحاً
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