أخبار عاجلة

السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى -
وزير التعليم: أمرٌ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد -
"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين -
رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية -
المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة -
دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة -
البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن "مفقود القصيم" بمساعدة فريق ساند التطوعي

Print
"الدخيل" اختفى عن الأنظار فَجْر الخميس الماضي فجأة دون علم أسرته بخروجه

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن

ما زال ذوو مفقود القصيم، عبدالكريم علي عبيد الدخيل، يبحثون عنه بعد أن تغيب الخميس الماضي عن أهله في ظروف غامضة، وجارٍ البحث عنه بمدينة بريدة بواسطة الأجهزة الأمنية، وبمساندة فريق "ساند التطوعي".

والمفقود هو من سكان محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل، وكان يقيم مع أسرته في المحافظة قبل أن يختفي عن الأنظار فجر الخميس الماضي فجأة دون علم أسرته بخروجه.

وأكد لـ"سبق" بندر الدخيل، ابن عم المفقود، أنه حتى آخر ساعة من مساء السبت لم يتم العثور عليه، وأن آخر مشاهدة له كانت في سوق التمور بمدينة بريدة، وهو ما يرجح ذهابه إلى منطقة القصيم بحثًا عن عمل في شراء وبيع التمور.

وأوضح مقطع ، رصدته كاميرا مطعم في بريدة، دخول المفقود فيه ظُهر الخميس. كما أظهر مقطع فيديو آخر، وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من سوق التمور، دخوله وخروجه منه، وكان حالق الرأس. وبحسب المعلومات تم التعرف عليه من قِبل والده وأقاربه، قبل أن يتوجه إلى سوق التمور، حيث شوهد صباح الجمعة واختفى.

ودعا والد المفقود وأقاربه كل من يشاهده أو يعرف عن مكانه شيئًا إلى أن يسارع بإبلاغهم على رقم والده.

مفقود القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو جديد لانفجار مستودع الذخيرة في سوريا

فيديو جديد لانفجار مستودع الذخيرة في سوريا

فتحى سرور لـ"تليفزيون اليوم السابع": توقعت سقوط "الإخوان".. فيديو

فتحى سرور لـ"تليفزيون اليوم السابع": توقعت سقوط "الإخوان".. فيديو

فيديو لعارضة من بيرو بملابس ”كاشفة“ بمسجد أثري في الدوحة يثير ضجة

فيديو لعارضة من بيرو بملابس ”كاشفة“ بمسجد أثري في الدوحة يثير ضجة

عايز تعرف إزاي تحول عربيتك من بنزين لغاز ... شوف الفيديو ده

عايز تعرف إزاي تحول عربيتك من بنزين لغاز ... شوف الفيديو ده

شبكة عيون الإخبارية