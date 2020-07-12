الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات "كورونا" المتتالية

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.

3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.

4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.

5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.

6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.

7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.