أخبار عاجلة

السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى -
وزير التعليم: أمرٌ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد -
"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين -
رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية -
المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة -
دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة -
البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات "كورونا" المتتالية

Print

الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

03f184a51c.jpg

2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.

1673f5ba3f.jpg

3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.

b36f90a8ce.jpg

4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.

41ce8695b6.jpg

5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.

f9175f723f.jpg

6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.

48f2cdc5a8.jpg

7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا

السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا

سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس"

سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس"

بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة

بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة

صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى

صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى

شبكة عيون الإخبارية