أخبار عاجلة

السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة -
صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى -
وزير التعليم: أمرٌ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد -
"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين -
رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية -
المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة -
دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة -
البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

أوركسترا رباعي يقيم حفلا في وحدة العناية المركزة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو جديد لانفجار مستودع الذخيرة في سوريا

فيديو جديد لانفجار مستودع الذخيرة في سوريا

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

إثيوبيا: بناء سد النهضة وملء خزانه يسيران جنبا إلى جنب - تعليق حالي يحيى

إثيوبيا: بناء سد النهضة وملء خزانه يسيران جنبا إلى جنب - تعليق حالي يحيى

عار عليك! - محتج يقاطع كلمة حاكم فلوريدا في مستشفى ميامي

عار عليك! - محتج يقاطع كلمة حاكم فلوريدا في مستشفى ميامي

شبكة عيون الإخبارية