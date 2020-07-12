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انتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض

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انتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض انتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض

جي بي سي نيوز :- انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، رئيسا جديدا له، خلفا لأنس العبدة المنتهية ولايته.

جاء ذك في بيان، السبت، للدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، اطلعت عليه الأناضول.

ووفق المصدر ذاته، انتخبت الهيئة أيضا كل من عقاب يحيى، وعبد الحكيم بشار، وربا حبوش، كنواب للحريري، كما انتخبت عبد الباسط عبد اللطيف أميناً عاما، إضافة إلى انتخاب 19 عضوا جديدا للهيئة السياسية.

وصباح السبت، انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني، بدورتها الـ51، وبدأت بعرض تقارير الهيئة الرئاسية والسياسية ومنسقي الدوائر واللجان.

ويستكمل أعضاء الهيئة العامة، الأحد، اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات، ويستعرضون خلالها تطورات الوضع الداخلي والتحديات التي تواجه الثورة السورية، إضافة إلى استعراض تقارير هيئة التفاوض السورية، والحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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