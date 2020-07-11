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"غوتيريش" يشدد على عدم السماح لـ "كورونا" بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030

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"غوتيريش" يشدد على عدم السماح لـ "كورونا" بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030 "غوتيريش" يشدد على عدم السماح لـ "كورونا" بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030
أكد أن الجائحة تعمق أوجه عدم المساواة والضعف القائمة ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه لا يمكن السماح لجائحة كوفيد ١٩ بأن تعكس مسار التقدم الذي أُحرز نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح غوتيريش في رسالته الافتراضية أن جائحة كوفيد-19 تؤثر على الجميع، في كل مكان، ولكنها لا تؤثر على الجميع بالدرجة نفسها، مبينًا أن جائحة كوفيد-19 تعمق أوجه عدم المساواة والضعف القائمة، ولاسيما بالنسبة للنساء والفتيات.

وأكد غوتيريش أن المجتمع الدولي أخذ على عاتقه، من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التزامًا بكفالة حصول الجميع على الرعاية الصحية، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة، بحلول عام 2030. الجديد الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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