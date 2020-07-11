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"الملك فيصل" و"النور" يقيمان برنامجَيْن لـ"تنمية السلوك الوظيفي" والنجاح في العمل القيادي

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"الملك فيصل" و"النور" يقيمان برنامجَيْن لـ"تنمية السلوك الوظيفي" والنجاح في العمل القيادي "الملك فيصل" و"النور" يقيمان برنامجَيْن لـ"تنمية السلوك الوظيفي" والنجاح في العمل القيادي
بما يسهم في رفع قدرة المتدربين على التميُّز في الأعمال الإشرافية والقيادية

نظَّم مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل بصحة مكة المكرمة برنامجَين بعنوان "تنمية السلوك الوظيفي في القطاع الصحي" و"أسرار النجاح في العمل القيادي".

وقال المدرب سامي علي واصل، أخصائي إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بصحة مكة: إن البرنامج الذي نُظّم من قِبل مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى النور التخصصي يهدف إلى اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهل المشاركين لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر بفاعلية وكفاءة، بما يسهم في رفع قدرة المتدربين على التميز في الأعمال الإشرافية والقيادية الموكلة لهم.

وفي غضون ذلك، نظّمت إدارة التدريب والتعليم بمستشفى الملك فيصل برنامج تنمية السلوك الوظيفي في القطاع الصحي يوم الأربعاء الماضي للمدرب سامي واصل، الذي يهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للمنظمة، ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفي وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة، والتزام الموظفين بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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