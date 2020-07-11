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نائب الأمين العام لـ"حزب الله": "صفقة القرن" ولدت ميتة 

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام "إن إن أيه" اللبنانية، مساء اليوم السبت، على لسان قاسم، أنه "علينا أن نتحد حول فلسطين ومن أجلها، ومن أجل كل منطقتنا، ومن أجل العدالة وأحرار العالم".

ونوهت الوكالة إلى أن تصريحات قاسم جاءت خلال كلمة ألقاها في ملتقى "متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم"، الذي انعقد اليوم، عبر التواصل الإلكتروني.

واعتبر قاسم أنه "منذ وطأ الاحتلال أرض فلسطين، برعاية وإشراف بريطاني، تم التقسيم، ومنذ ذلك الحين تعيش فلسطين والمنطقة، في حالة اضطراب وحروب وعدوان وإجرام"، معتبرا أن "مقاومة الشعب الفلسطيني وتضحيات شهدائه ومجاهديه، هي التي منعت رسم حدود الدولة الغاصبة، وحمت الحق للأجيال، وأبقت قضية القدس وفلسطين حية".

وأوضح نعيم قاسم أن "المقاومة بأشكالها هي التي تحمي بقاء فلسطين لأهلها ومستقبل أجيالها، والاتحاد حولها ومعها، يسرع معركة التحرير ويعطل شرعنة الاحتلال، فهم ليسوا أقوياء". مشيرا إلى أنه "عندما يكون الهدف تحرير فلسطين والسبيل مقاومة الاحتلال، لا تستطيع إسرائيل أن تحقق ما تريد ولو اجتمعت معها الدنيا".

وشدد نعيم قاسم على أننا "متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم الصهيونية، كما أن مقولة الجيش الذي لا يقهر، سقطت بفعل مقاومتنا المتحدة في فلسطين ولبنان، لأننا متحدون بالهدف والسبيل، بالتحرير والمقاومة"، منوها إلى أن "إسرائيل غير قابلة للحياة، وفلسطين حية بأهلها ومقاومتها".

SputnikNews

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